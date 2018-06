Tim, arriva il primo hackathon italiano dedicato ai Neet

Secondo gli ultimi dati Eurostat, l’Italia si conferma il Paese europeo con la quota più alta di Neet, i giovani dai 18 ai 24 anni che non studiano né lavorano: sono il 25,7%, contro il 14,3% della media Ue. Per avvicinare questi giovani “lasciati fuori” e favorire una loro integrazione nel circuito formativo e lavorativo, l’Associazione InnovaFiducia ha avviato il progetto NetForNeet, sostenuto da Fondazione Tim grazie alla aggiudicazione del bando Italiax10 in cui la Fondazione dà la possibilità, ai dipendenti Tim, di presentare progetti di enti a cui sono vicini su tematiche specifiche.In particolare, spiega un comunicato, NetForNeet si propone di sviluppare una piattaforma digitale di coaching e formazione peer to peer alle digital skills, rivolta ai giovani dai 18 ai 29 anni, e in specifico a quelli che non studiano, non lavorano e non sono in formazione. L’intento è la costituzione di una community di riferimento per evitare il rischio di esclusione sociale e l’opportunità di un collegamento con il mondo del lavoro per favorire conoscenza e occupabilità in un mercato sempre più digitale e all’insegna dell’impresa 4.0. La prima tappa in programma è l’organizzazione di un hackathon il prossimo 18 ottobre a Roma, presso il Tempio di Adriano, in collaborazione con Infocamere la società delle Camere di Commercio per l’innovazione e i servizi digitali. L’evento chiamerà a raccolta giovani dai 18 ai 29 anni per impostare la progettazione di una piattaforma relazionale su cui condividere esperienze, entrare in rapporto con le aziende e condividere informazioni, con un approccio peer-to-peer e l’uso di più linguaggi espressi. L’obiettivo è che caratteristiche e funzionalità della piattaforma siano individuate e proposte dagli stessi potenziali utilizzatori. Saranno coinvolti diversi atenei italiani, in particolar modo i dipartimenti legati alle materie tecnologiche e informatiche ma anche design e discipline umanistiche, invitando gli studenti a partecipare portando anche un amico che rientri nel profilo Neet.