Tim Burton, Sorrentino, Servillo, Marinelli e altri big a Giffoni55

Roma, 26 giu. (askanews) – Sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, la 55esima edizione del Giffoni Film Festival si prepara ad accogliere, dal 17 al 26 luglio, 5000 giovani giurati provenienti da 30 Paesi e da centinaia di città e paesi italiani e tante tante star, oltre 120 ospiti, tra cui Tim Burton, Paolo Sorrentino, Toni Servillo, Luca Marinelli, Ambra Angiolini, Giovanni Allevi, Virginia Raffaele e Ornella Muti.

Quest’anno il tema scelto è “Becoming Human”, un invito alla consapevolezza, all’empatia e alla responsabilità collettiva, in un mondo attraversato da profonde trasformazioni. Giffoni si interroga, insieme ai suoi giovani protagonisti, su cosa significhi davvero essere umani oggi.

Il programma prevede la proiezione di 99 film in concorso, selezionati tra oltre 2500 produzioni internazionali, con la presenza di 50 registi da tutto il mondo. Sei anteprime, più di 20 eventi speciali Non mancheranno momenti di confronto e approfondimento, come la seconda edizione di Giffoni Sport, che vedrà la partecipazione di atleti di rilievo come Bebe Vio, Simone Fontecchio, Andy Diaz Hernandez e Ambra Sabatini.

E gli incontri di IMPACT!, con 200 giovani under 30 che dialogheranno con personalità del mondo della scienza, della cultura e delle istituzioni. Ritorna inoltre la grande musica dal vivo con showcase musicali live gratuiti con artisti come Rocco Hunt, BigMama, TrigNO e Benji & Fede.

Giffoni si conferma anche quest’anno come spazio di ottimismo e speranza, un baluardo di rispetto, amore e forza per le nuove generazioni, in grado di trasmettere valori universali e di offrire opportunità di crescita in un clima di condivisione e dialogo. Il festival è sostenuto dalla Regione Campania, dal Ministero della Cultura e da numerosi partner pubblici e privati, a testimonianza di un impegno collettivo che rende Giffoni un patrimonio non solo della città, ma dell’intero Paese e del mondo intero.