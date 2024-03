Tim: domani in cda piano e lista, Alberta Figari in pole per presidenza

Milano, 5 mar. (askanews) – Tim svelerà domani i numeri del nuovo piano strategico 2024-2026 e la lista del cda che sarà presentata all’assemblea dei soci del 23 aprile per il rinnovo del board. La lista di 10 nominativi confermerà Pietro Labriola alla guida dell’azienda, mentre, stando alle ultime indiscrezioni, in pole position per la presidenza c’è Alberta Figari, dal 2021 avvocato partner dello studio Legance (dopo 26 anni passati in Clifford Chance), che prenderebbe così il posto di Salvatore Rossi. Il cda proporrà all’assemblea di ridurre il numero dei componenti a 9 dagli attuali 15: in tal caso alla lista del cda andranno sei posti.

Sul tavolo del consiglio di domani – che approverà anche i risultati 2023 (i preliminari sono già stati diffusi il 14 febbraio) – arriverà anche il nuovo piano che traccerà il futuro della nuova Tim senza più la rete, il cui closing con KKR è previsto per l’estate, e sarà focalizzato su ServiceCo, la società che avrà gli asset dei servizi (Tim Consumer, Tim Enterprise) e Tim Brasil. Il Capital Market Day per presentare il piano ad analisti e stampa si terrà il giorno successivo, giovedì 7 marzo.