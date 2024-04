Tim: fondo Bluebell presenta piano e candida Laurence Lafont come AD

Milano, 11 apr. (askanews) – Il fondo attivista Bluebell che, in vista dell’assemblea di Tim del 23 aprile ha presentato una propria lista di candidati per il rinnovo del cda, ha presentato il suo piano per il gruppo di tlc, proponendo come Ceo Laurence Lafont, manager francese con alle spalle una lunga esperienza nel settore tech/telecom. Fino alla scorsa settimana ricopriva la carica di Vice President Strategic Industries Emea Google Cloud e in passato ha lavorato per Microsoft, Oracle, Nokia e Orange.

“L’uscita di Laurence da Google è stata annunciata la scorsa settimana – spiega il fondo nel documento -, per questo non abbiamo potuto rivelare la sua candidatura quando abbiamo presentato la nostra lista. Laurence lavorerà senza sosta per tutti gli azionisti e gli stakeholder per portare a termine con successo la prossima fase di Tim”.

La Lafont, sottolinea Bluebell, è “il Ceo giusto, con le competenze e l’esperienza necessarie per costruire il prossimo capitolo di Tim, accelerando la trasformazione da business principale della connettività a player strategico per la digitalizzazione dell’Italia sul fronte delle imprese, della PA e dei consumatori”.

(foto tratta dal profilo Linkedin di Laurence Lafont)