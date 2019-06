Il nostro piano non prevede esuberi non volontari, nonostante il nostro momento non facile”. Lo ha detto Luigi Gubitosi, ad di armi, a Napoli per il convegno “Vocazione reti”, organizzato da Fistel Cisl insieme con Agcom. “La digitalizzazione – ha affermato – non deve deve toccare anche i lavoratori, perche’ uno dei nostri obiettivi e’ non lasciare nessuno indietro e quindi difendere tutti i posti di lavoro che possiamo”.