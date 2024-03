Tim: venerdì al via roadshow su piano a Milano, poi Londra e Parigi

Milano, 12 mar. (askanews) – Dopo la presentazione lo scorso giovedì alla comunità finanziaria del nuovo piano industriale “Free to run” che traccia il futuro di Tim senza più la rete, proseguono gli incontri one to one tra il top management del gruppo e gli analisti, mentre prenderà il via ufficialmente venerdì a Milano il roadshow, con un evento organizzato da Mediobanca. Lunedì 18 marzo sarà la volta di Londra, la settimana successiva toccherà a Parigi.

Volatile, intanto, oggi il titolo in Borsa, dopo che ieri ha perso un ulteriore 4,8% con scambi ancora elevati e pari a circa il 7% del capitale. Le azioni segnano a metà mattinata un timido rialzo (+0,5% a 0,213 euro).