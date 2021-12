Time Vision presenta il nuovo piano industriale: 45 assunzioni nel 2022

Un 2022 all’insegna di nuove assunzioni e di rafforzamento delle competenze. Questi gli elementi alla base di “Working Empowerment” il programma di reclutamento di nuovo personale e empowerment che il gruppo Time Vision ha avviato già nel 2018.

Proprio durante il 2021, caratterizzato dalla pandemia e dalla crisi economica che tuttavia ha portato anche alla nascita di nuove esigenze,

il progetto di Time Vision è stato ulteriormente potenziato nell’ultima revisione del piano industriale rilasciata dal consiglio di amministrazione definendo i parametri di un ulteriore ampliamento di organico e di sedi.

Tra il 2020 e il 2021 il gruppo Time Vision ha già raddoppiato il suo personale, aggiungendo 45 nuove risorse alle 35 già presenti.

Nei prossimi 12 mesi, infatti, è stato programmato l’inserimento di ulteriori 80 figure professionali tra progettisti, coordinatori, esperti in materia di lavoro e formazione, esperti in Comunicazione Digitale e Vendita, informatici.

“Time Vision – dichiara Daniela Sabatino presidente di Time Vision – è alla continua ricerca di talenti che possono fare la differenza e che condividono la mission aziendale basata su eticità, trasparenza e competenza. Crediamo fortemente nella centralità delle competenze e della formazione come elemento di base della crescita personale e professionale di ciascuno. L’annualità 2022 di Working Empowerment, ovviamente, guarda alle nuove esigenze del mercato del lavoro e delle aziende, che hanno bisogno di figure in grado di condurre le realtà verso i nuovi scenari della competizione con gli strumenti innovativi”.

Time Vision, agenzia per il lavoro ed agenzia formativa, da 20 anni si occupa di consulenza alle aziende in materia di formazione personale e

sviluppo competitivo. Nata nel 2001, conta ad oggi più di 3.000 tra aziende clienti e professionisti, che hanno scelto di affidarsi alla solidità di Time Vision per far crescere il proprio business.

Oltre la storica sede di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, in Campania Time Vision ha una seconda sede a Napoli presso il centro direzionale ed una terza presso l’ASI di Carinaro – Caserta. Complessivamente la rete Time Vision ha sedi direzionali ed operative in 4 regioni italiane, con uffici a Milano, Bergamo, Roma, Bari e Brindisi.

In merito al piano industriale, poi, Daniela Sabatino aggiunge: “visti i numerosi progetti approvati provenienti da tutta Italia, la società ha deciso di potenziare il piano che portiamo avanti da oltre tre anni. Non solo lavoro, dunque, ma anche espansione e crescita, in controtendenza rispetto ai trend nazionali che si registrano. Sempre nel 2022, infatti, Time Vision ha in programma di aprire altre 4 sedi sul territorio nazionale”.

Di recente, Time Vision è stata inserita nel ranking nazionale de Il Sole 24 Ore tra le aziende “Leader della crescita” 2022, ossia delle imprese che hanno registrato le migliori performance in termini di fatturato e aumento dell’occupazione. Il riconoscimento di quest’anno ha reso, di fatto, Time Vision l’unica agenzia per il lavoro a rientrare nella speciale classifica.