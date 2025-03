Time Vision tra i vincitori dell’Award “Legalità & Profitto” 2025

Time Vision, azienda leader nella consulenza e nella formazione aziendale, è stata insignita del prestigioso Premio “Legalità & Profitto” nella quarta edizione del premio promosso da Economy Group , con il patrocinio del Senato della Repubblica e la collaborazione di ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione.

LEGALITÀ E IMPRESA: UN BINOMIO VINCENTE

In un contesto economico sempre più orientato alla trasparenza e alla sostenibilità, il rispetto delle regole non è solo un dovere, ma una leva strategica per la crescita. Time Vision , realtà di riferimento nella consulenza aziendale e nella formazione, è stata selezionata tra le 100 imprese italiane insignite del prestigioso Premio “Legalità & Profitto” , promosso da Economy Group , con il patrocinio del Senato della Repubblica e la collaborazione di ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione.

IL RICONOSCIMENTO

L’Award “Legalità & Profitto” premia le aziende che hanno ottenuto il Rating di Legalità , dimostrando di operare con trasparenza, solidità finanziaria e piena conformità alle normative. Un riconoscimento che sottolinea come sia possibile coniugare successo economico e integrità aziendale , sfatando il mito secondo cui la competitività di mercato deve sacrificare il rispetto delle regole.

LE VOCI DI TIME VISION

“Ricevere questo premio – dichiara Andrea Ricciardiello, Direttore di Time Vision –

è un’importante conferma della nostra visione imprenditoriale: fare impresa significa creare valore in modo etico e sostenibile. La legalità è la base su cui costruiamo la nostra crescita e la fiducia dei nostri clienti e partner.”

“Questo riconoscimento – sottolinea Daniela Sabatino, presidente di Time Vision – non è solo un traguardo, ma uno stimolo a continuare su questa strada, dimostrando che il rispetto delle regole può essere un vantaggio competitivo.”

LA CERIMONIA DI PREMIAZIONE

La consegna dell’Award avverrà il 4 aprile 2025 nella prestigiosa Sala Capitolare del Senato della Repubblica , un’occasione per celebrare le imprese che dimostrano come l’etica aziendale possa tradursi in valore concreto per il mercato e per la società .