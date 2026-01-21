Timisoara, una grande mostra da Pompei all’arte contemporanea

Milano, 21 gen. (askanews) – Sulla scia del successo di “Le luci di Caravaggio”, che ha stabilito un record di presenze di giovani visitatori e ha ridefinito la relazione del museo con il pubblico attraverso la metafora degli specchi e le luci teatrali, il Museo Nazionale d’Arte di Timisoara (MNArT) torna al centro del palcoscenico internazionale con un nuovo progetto. Da oggi fino a inizio 2026, la mostra “La Fragilità dell’Eterno. Da Pompei al Grand Tour fino a oggi” trasforma il palazzo barocco in un santuario di resilienza. Curata da Filip A. Pectu, direttore generale del MNArT e da Massimo Osanna, direttore generale Musei del ministero della Cultura italiano, l’esposizione è organizzata sotto l’Alto Patrocinio delle istituzioni culturali italiane e rumene.

Se Caravaggio si concentrava sulla dualità di luce e ombra, “La Fragilità dell’Eterno” sposta il paradigma su cataclisma e sopravvivenza. La mostra propone un sorprendente confronto: il disastro naturale del Vesuvio avvenuto nel 79 D.C. – che ha conservato tracce di vita romana in un paradosso di distruzione – e il “cataclisma antropico” del ventesimo secolo, che culmina nella metallica macchina bellica delle guerre mondiali.

Il percorso di mostra riunisce, in esclusiva mondiale, opere che non sono mai state esposte insieme prima d’ora. I capolavori provengono dal Museo Archeologico Nazionale di Napoli (MANN), dal Museo e Real Bosco di Capodimonte, dalla Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea, dai Musei Nazionali del Vomero e da Castel Sant’Angelo. Questi prestiti istituzionali sono affiancati da opere appartenenti a collezioni private, inclusa la Galleria Lia Rumma, creando una narrazione visiva che intreccia gli affreschi romani del I secolo con reinterpretazioni romantiche e neoclassiche, la Scuola di Posillipo e le riflessioni contemporanee sulla fragilità, che vedno opere di grandi artisti come Alberto Burri, Lucio Fontana Anselm Kiefer o Gian Maria Tosatti.

L’esposizione si discosta anche dai pannelli didattici standard per una narrativa guidata da un fantasma della storia. La “voce” della mostra appartiene a Lucius Valerius Sacer, un personaggio di finzione basato su testimonianze archeologiche reali. Sacer, un eroe daco-romano del tempo di Domiziano il cui nome è riportato su un altare a Adamclisi, è qui reimmaginato come un superstite dell’eruzione di Pompei.

In una chiave narrativa postmoderna, Sacer oltrepassa la sua mortalità. Guida il visitatore attraverso i secoli, riflettendo sugli scavi del periodo borbonico che hanno riscoperto la città sepolta, l’incanto dei viaggiatori del Grand Tour, e la distruzione meccanizzata dell’era moderna. Il suo monologo si interroga sulla vera natura della sopravvivenza: che cosa ci definisce, ciò che ci distrugge o ciò che rimane? La mostra assolve anche a un atto di restituzione istituzionale. Fa, infatti, rivivere la memoria di Zsigmond Ormós, fondatore del museo di Timisoara, i cui contributi ottocenteschi sono stati troppo a lungo trascurati. I curatori hanno portato alla luce il prezioso libro di Ormós su Pompei, utilizzandolo per inquadrare il concetto di “Grand Tour dall’est”.

Discostandosi dalla narrazione prettamente occidentale del Grand Tour, questa sezione rivela come gli intellettuali dell’Europa centrale e orientale si confrontassero con la riscoperta delle antichità. Gli oggetti provenienti dalla collezione permanente del museo, acquisiti da Ormós durante i suoi viaggi a Napoli nel 1865 e nel 1872, sono esposti accanto ai prestiti italiani, dimostrando che Timisoara era pienamente inserita nel sistema culturale europeo ancora prima dell’era moderna.

L’allestimento espositivo supera la classica estetica del “cubo bianco”, offrendo un’esperienza immersiva e sensoriale. Se la mostra precedente usava lo specchio per trattare il tema della realtà e dell’illusione, La Fragilità dell’Eterno utilizza la metafora della stratificazione. La scenografia suggerisce il peso della cenere e il passare del tempo, creando un “sipario” che separa il mondo dei vivi da quello dei morti. Il visitatore attraversa spazi che evocano il calore della lava incandescente e il silenzio dopo l’esplosione. Le opere contemporanee agiscono come contrappunti – moderni “specchi” – che riflettono il trauma antico. Il dialogo tra i reperti romani (radici della tradizione visuale europea) e le opere romantiche/neoclassiche (ramificazioni del Grand Tour) culmina in una critica contemporanea della fragilità umana di fronte a disastri naturali e causati dall’uomo.

Organizzare un’esposizione di questa portata, che richiede il trasporto di fragili tesori dai più prestigiosi depositi italiani, ha richiesto uno sforzo logistico gestito da Civita Mostre e Musei in collaborazione con il team del MNArT. Il progetto è stato finanziato dal Timi? County Council, con un importante supporto diplomatico per assicurare un transito sicuro di questi beni culturali.