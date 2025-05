Timothée Chalamet ai David 2025: “Con l’Italia connessione profonda”

(Adnkronos) –

Timothée Chalamet rende omaggio al cinema italiano quando sale sul palco dei David 2025 e ricorda quanto l’Italia sia stata importante per lanciarlo come star internazionale. “Questo premio – ha detto – è un onore incredibile per me e conta molto averlo ricevuto in un Paese come l’Italia ricco di storia. I film italiani mi hanno dato molto, ho preso ispirazione da ‘Ladri di biciclette’ di Vittorio De Sica e da Fellini. Ma devo tutto a Luca Guadagnino, è la persona più importante della mia carriera. Con lui ho girato a Bergamo e Crema ‘Chiamami col tuo nome’. Non ho nessuna relazione con l’Italia, ma sento una connessione profonda con questo Paese e sono grato alla comunità cinematografica italiana”.

In platea con il divo hollywoodiano, protagonista di ‘Dune’ e del biopic su Bob Dylan ‘A Complete Unknown’, ci sono il papà e la fidanzata Kylie Jenner, insieme alla quale ha sfilato anche sul red carpet.