Tinexta, istituito il trust per cedere la quota nella Defence Holding

In esecuzione delle prescrizioni imposte dal provvedimento della Presidenza del consiglio dei ministri del mese scorso, Tinexta ha istituito il 7 gennaio il trust – denominato “T-Defence” – al quale ha trasferito la partecipazione in Tinexta Defence Holding (pari a circa l’85,5 per cento del relativo capitale sociale) e che ha l’obiettivo di “cedere tale partecipazione nel minor tempo possibile a favore di un cessionario ritenuto dalla Presidenza in grado di assicurare gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale”. Spafid (Mediobanca), previo consenso della Presidenza, è stata nominata quale “trustee”. Lo si apprende da un comunicato. “La governance del Gruppo Defence e le previsioni di circolazione delle partecipazioni in Tinexta Defence Holding – si legge nel comunicato – sono state adeguate alle disposizioni del Provvedimento d’intesa con i soci di minoranza di Tinexta Defence Holding e saranno comunicate alla Presidenza”.