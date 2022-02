Tipaldi rieletto segretario generale della Cisl Napoli

Si è concluso con la rielezione di Gianpiero Tipaldi a capo della segreteria, il congresso della Cisl di Napoli. Ad eleggerlo il Consiglio generale al termine della due giorni di lavori il cui dibattito è stato animato dagli interventi di numerosi delegati a rappresentare gli oltre 105mila iscritti e numerosi ospiti del mondo istituzionale, sindacale e delle associazioni. Completano la segreteria Melicia Comberiati, riconfermata e Antonio Altobelli della categoria Femca.

In mattinata, dopo i saluti del direttore del Museo di Pietrarsa Oreste Orvitti, sono intervenuti il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, il vescovo ausiliario dell’Arcidiocesi di Napoli mons. Francesco Beneduce, Aldo Carera, presidente della Fondazione Giulio Pastore, Melicia Comberiati, segretaria provinciale che ha presentato il bilancio sociale del sindacato partenopeo “documento che verifica il lavoro svolto dall’organizzazione, i risultati ottenuti, gli obiettivi di miglioramento. Uno strumento utile al sindacato per guardare al proprio interno e migliorarsi nel suo stesso agire”. Tipaldi nel ringraziare tutto il gruppo dirigente che in questi anni lo ha coadiuvato nel lavoro di segretario della Cisl metropolitana ha sottolineato che “da questo Congresso non solo e’ emersa una Cisl coesa, ma la necessita’ di mettersi subito al lavoro”. “Noi – ha aggiunto Tipaldi – abbiamo proposte e come sempre siamo pronti a confrontarci con tutti quelli che ce lo chiederanno per contribuire nel cercare strategie con interventi che fronteggino la crisi, rilancino l’economia reale e sostengano il welfare locale, pena un inevitabile impoverimento economico e sociale dei nostri territori”.