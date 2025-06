Tirocini, “Women in IT”: candidature entro il 1° luglio

Eu-LISA, l’Agenzia dell’Unione Europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala, ha aperto le candidature per la nuova edizione del programma di tirocinio “Women in IT”. L’iniziativa si rivolge a neolaureate e professioniste all’inizio della carriera interessate a un’esperienza formativa nel settore tecnologico.

Il tirocinio si svolgerà presso la sede operativa dell’Agenzia a Strasburgo (Francia) e prevede un coinvolgimento diretto in progetti IT a livello europeo. Il programma mira a promuovere la partecipazione femminile nel campo delle tecnologie dell’informazione. La durata prevista è di sei mesi, con possibilità di estensione fino a un massimo di dodici mesi.

L’inizio è fissato per ottobre 2025. Il modello di lavoro adottato è ibrido, ma il trasferimento a Strasburgo è richiesto. È previsto inoltre un contributo mensile pari a 2.247,97 euro.

I tirocini sono disponibili nei seguenti ambiti: cybersecurity e sicurezza delle informazioni, gestione delle release, automazione e strumenti per la gestione dei servizi IT, e amministrazione delle infrastrutture di rete.

Le candidature possono essere inviate entro il 1° luglio 2025 alle ore 11:59.