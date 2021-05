Tirrenia, gruppo: ‘piena condivisione apprensione sindacati, pronti a confronto’

Roma, 27 mag. (Adnkronos) – “Riscontriamo i comunicati e la posizione dei sindacati Filt Cgil e Fit Cisl in cui esprimono legittima preoccupazione per il futuro di Cin-Tirrenia ed in particolare del futuro dei 6.000 marittimi, tutti italiani, della flotta Onorato. Condividiamo pienamente la loro apprensione soprattutto perché, come già comunicato, l’offerta rifiutata dal Mise e dai commissari di Tirrenia in As prevedeva il pagamento dell’80% del credito dovuto contro circa solo il 15-20 %, come attestato, tra svariati anni e senza ovviamente alcuna garanzia occupazionale. Il rifiuto di quest’ultima è già difficile da spiegare”. E’ quanto sottolinea Tirrenia in una nota.