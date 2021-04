Tirrenia, prorogati fino al 31 maggio i collegamenti con la Sardegna. Poi una gara pubblica assegnerà le rotte

Le tratte della continuità territoriale marittima della Sardegna, al momento gestite da Tirrenia Cin, sono state prorogate per il tempo necessario a consentire la fine delle procedure di gara per l’assegnazione delle rotte in regime di servizio pubblico e, in ogni caso, fino al 31 maggio prossimo. Lo stabilisce un decreto legge approvato ieri dal Consiglio dei ministri, per garantire la mobilità delle persone e la circolazione delle merci attraverso la proroga dei collegamenti marittimi con Sardegna, Sicilia e isole Tremiti. Tirrenia, quindi, potrà continuare a operare sulle tratte fra Cagliari e Civitavecchia, Napoli e Palermo.