Tirrenia, sospesi i collegamenti con la Sardegna. I sindacati: A rischio 500 posti di lavoro

“Ancora una volta Tirrenia / CIN annuncia sospensioni di linee da e per la Sardegna. Le tratte interessate sono, Civitavecchia Arbatax Cagliari, Genova Olbia, Napoli Cagliari Palermo, Termoli Tremiti. E tutto ciò perché non è stata proclamata una nuova gara per la continuità territoriale. Da ciò consegue che oggi 500 lavoratori marittimi rischiano il posto di lavoro”. Lo scrivono in una nota Pasquale Nocerino, segretario nazionale marittimi Uil, Enrico Aschieri della Filt Cgil territoriale e Mauro Scognamillo, segretario generale Fit Cisl Liguria. I sindacati chiedono “garanzie occupazionali per tutti i lavoratori interessati, tutti quei lavoratori che con la soppressione delle linee saranno i primi a pagare gli errori di una mancata programmazione da parte della politica. È necessario – conclude la nota – che le istituzioni locali richiedano un immediato intervento del Mit, affinché venga trovata una soluzione in tempi brevi”.