Titoli Stato, Di Noia (Ocse): strategia Italia retail riduce rischi

Roma, 7 mar. (askanews) – La strategia dell’Italia di offrire direttamente ai consumatori titoli di Stato e accrescere la quota di investitori al dettaglio (retail) sul totale dei sottoscrittori di debito pubblico è una novità “interessante”, che secondo l’Ocse può anche ridurre i rischi sulla sostenibilità. Lo ha spiegato Carmine di Noia, direttore per gli affari finanziari e societari dell’Ocse, rispondendo a una domanda durante la conferenza stampa di presentazione del primo rapporto annuale sull’obbligazionario pubblicato dall’ente parigino.

“Abbiamo dedicato parte dello studio alla sostenibilità dei debiti pubblici. Ci sono diverse caratteristiche e diversi mercati e in termini di emissioni e l’Italia è un caso interessante – ha detto -. Abbiamo visto da molti anni che il Tesoro ha emesso non solo direttamente al retail, ma anche usando microstrutture online. Penso che questa sia un’evoluzione interessante”.

I titoli oggligazionari, “i bond sono una buona classe di titoli” e questa strategia “aiuta anche per fare incontrare offerta e domanda. Penso che sia un modo appropriato di diversificare la domanda, in termini di raggiungere i consumatori”, come con il Btp Italia. “E’ una evoluzione interessante, non penso che stia aggiungendo rischi – ha concluso Di Noia- ma penso esattamente il contrario”.