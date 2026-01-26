Titolo di Giusta tra le Nazioni a Emilia Marinelli Valori: cerimonia il 19 febbraio a Roma

Giovedì 19 febbraio, alle ore 17, nella Sala della Protomoteca di Palazzo del Campidoglio, si terrà la cerimonia ufficiale di conferimento, alla memoria, del titolo di Giusta tra le Nazioni a Emilia Marinelli Valori (madre di Giancarlo Elia Valori).

Il riconoscimento, deliberato dalla Commissione dei Giusti dello Yad Vashem, rappresenta il più alto e significativo onore conferito dallo Stato di Israele a coloro che, durante la persecuzione nazifascista, salvarono vite umane mettendo a rischio la propria esistenza, mossi esclusivamente dai valori della giustizia, della solidarietà e della dignità umana.

Alla solenne cerimonia prenderanno parte autorevoli rappresentanti delle istituzioni civili, militari e diplomatiche. Tra gli interventi annunciati figurano quelli di Jonathan Peled, ambasciatore dello Stato di Israele in Italia, e di Francesco Cocco, avvocato dello Stato.

Nel corso dell’evento sarà inoltre ricordato che Emilia Marinelli Valori è stata insignita, l’11 dicembre 2009, della Medaglia d’Oro al Merito Civile alla memoria, conferita dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, quale ulteriore riconoscimento del suo straordinario esempio di coraggio e di profonda umanità.