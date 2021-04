Roma, 16 apr. (Adnkronos) – “C’è stata una presa di coscienza improvvisa, hanno capito e si sono resi conto che stava per scoppiare il caos”. A dirlo all’Adnkronos è il noto cuoco siciliano Filippo La Mantia, commentando le prossime riaperture dei ristoranti annunciate dal governo Draghi. “Io da ieri sera vado in giro, e si respira un clima di grande fiducia -racconta La Mantia- Vedo amici, che sono come fratelli, che si stanno preparando tutti per questo opening, giro per Milano e vedo tutti i dehors esterni nuovi, è veramente bello. E da anche a me un po’ di carica”.