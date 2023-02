Titti Troianiello alla guida degli avvocati di Napoli. Primo presidente donna dopo oltre 200 anni

Per la prima volta nella storia centenaria degli avvocati di Napoli, la carica di presidente dell’Ordine è stata assegnata a una donna: si tratta di Titti Troianiello, la più votata alle elezioni conclusesi la settimana scorsa. L’avvocato ha ricevuto ben 2.386 preferenze. La designazione della civilista Immacolata Titti Troianiello alla presidenza può considerarsi a tutti gli effetti un evento storico: non era mai accaduto prima che questa carica venisse assegnata a un avvocato donna. Va ricordato inoltre che, per gli esperti, l’Ordine degli Avvocati di Napoli è considerato il più antico del mondo: l’Albo degli Avvocati partenopei, infatti, venne istituito nel 1780 da Ferdinando IV di Borbone.