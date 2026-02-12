Tiziana Paduanelli direttrice generale di Anasf

Anasf, l’associazione nazionale dei consulenti finanziari, annuncia la nomina di Tiziana Paduanelli a direttrice generale. “La decisione – spiega in una nota – si colloca in un momento di profonda trasformazione del contesto economico, sociale e culturale, nel quale la consulenza finanziaria è chiamata a svolgere un ruolo sempre più centrale per garantire la stabilità del sistema, la tutela del risparmio e la crescita consapevole del Paese. In questo scenario, Anasf rafforza il proprio presidio istituzionale affidando la guida operativa dell’Associazione a una manager di consolidata esperienza nella gestione e strategia di comunicazione, maturata in contesti nazionali e internazionali. Una scelta che conferma la volontà dell’Associazione di consolidare la propria identità, di rafforzare il dialogo con gli stakeholder e di accrescere la capacità di intercettare, interpretare e orientare i cambiamenti del mercato”.

“Affronto questa sfida con grande entusiasmo, curiosità e forte motivazione, nella piena consapevolezza della responsabilità che tale ruolo comporta e del valore istituzionale che l’Associazione rappresenta per la categoria dei consulenti finanziari e per il sistema economico e sociale del Paese – ha dichiarato Tiziana Paduanelli -. L’esperienza professionale maturata sarà messa al servizio dell’Associazione con l’obiettivo di contribuire al consolidamento del suo posizionamento istituzionale, della sua identità e della sua capacità di rappresentare in modo unitario, credibile e riconoscibile la categoria sul territorio e nei confronti degli interlocutori istituzionali”.