Tiziana Stallone confermata presidente dell’Enpab

ROMA (ITALPRESS) – Il CdA di Enpab ha confermato Tiziana Stallone alla guida dell’Ente per il secondo mandato. Completano il rinnovato CdA i riconfermati Santino Altomari, e Mariagrazia Micieli e le neo elette Ilaria Ortensi e Serena Capurso a cui va la vicepresidenza.

Il CiG ha eletto coordinatore Marina Baldi e Segretario Salvatore Ercolano.

“La nuova Enpab 2020-2025 inizia oggi- ha dichiarato Tiziana Stallone -. I Consigli CDA e CIG si sono appena insediati. In ogni azione, in ogni decisione ci siamo mossi nel pieno rispetto della volontà dei quasi 6000 biologi che hanno partecipato al voto. Ai vertici della Cassa dunque c’è proprio chi avete premiato con il vostro consenso. Le nuove cariche sono un mix di esperienza e novità”.

“Per la prima volta nella storia del sistema previdenziale 3 donne al vertice. Un augurio a tutta la squadra. Sappiamo come siamo fatti e già domani saremo a lavoro. La nostra proposta sarà sempre di apertura e di affiancamento della Rete dei libero-professionisti. Ci attendono 5 anni di dedizione, di passione e di impegno. Resta l’insegnamento che ci portiamo dentro con la consiliatura appena conclusa, che insieme possiamo cambiare il corso delle cose. Abbiamo una grande occasione per continuare a lavorare per il bene di tutta la categoria”, ha concluso.

(ITALPRESS).