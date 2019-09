Tlc, dal 5G all’intelligenza artificiale: Capri ospita l’EY Digital Summit

Innovazione, tecnologia, equilibri geopolitici e persone: sono questi i principali temi che saranno affrontati a Capri, dal 4 al 6 ottobre, in occasione della dodicesima edizione dell’EY Capri Digital Summit. La kermesse sarà l’occasione per esplorare il futuro, approfondendo i quattro pilastri fondamentali su cui le imprese dovranno concentrare il loro impegno strategico, insieme agli esponenti del mondo imprenditoriale, finanziario e istituzionale. La nuova edizione dell’EY Capri Digital Summit prevede sessioni plenarie e diversi approfondimenti verticali su argomenti specifici: dai servizi e modelli di business abilitati dal digitale, alla trasformazione delle competenze, del lavoro e del ruolo di leader; dal 5G alle nuove frontiere dell’Intelligenza Artificiale e del cloud computing; dalle tecnologie emergenti per l’evoluzione degli ecosistemi pubblico e privato, alla difesa e sicurezza; dal Sense providing e Csr per concludere con experience economy e customer centricity. Oltre a Paola Pisano, ministro per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione, interverranno tra gli altri il presidente dell’Anci e sindaco di Bari, Antonio Decaro, il numero uno di Tim, l’ad Luigi Gubitosi, Andrea Zappia, chief executive continental Europe di Sky, Thomas Miao (Huawei Technologies Italia) e l’amministratore delegato della Rai, Fabrizio Salini. Durante il Summit saranno anche presentati i risultati di una ricerca esclusiva realizzata da Swg per EY sulla percezione, da parte di clienti e popolazione, del nuovo ruolo delle imprese nel far crescere il territorio e le persone in termini di business e di competenze.