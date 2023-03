Tlc, sperimentazione e ricerca sul 5G:  nuovo avviso da 11 milioni di euro 

Il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato il nuovo bando per finanziare progetti di sperimentazione e ricerca sul 5G con l’obiettivo di sostenere l’innovazione nelle imprese promuovendo l’adozione delle nuove tecnologie, con particolare riguardo al settore audiovisivo, alle industrie creative e del gaming, e alla tutela e valorizzazione del Made in Italy. L’incentivo è promosso nell’ambito del Programma di supporto alle tecnologie 5G e mette a disposizione 11 milioni di euro, utilizzando le risorse del Piano di Sviluppo e Coesione 2014- 2020. Il bando si rivolge agli enti pubblici, in qualità di capofila con la partecipazione di università, centri di ricerca, imprese, pmi e startup. I termini per presentare i progetti saranno aperti fino al 19 maggio.