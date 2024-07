TNext, dispositivi che imitano il cervello: l’Ue finanzia il progetto del Cnr

Lo sviluppo di dispositivi elettronici che emulano il comportamento del cervello umano si aggiudica uno dei 12 finanziamenti Erc ‘Proof of Concept’ da 150mila euro ciascuno assegnati all’Italia dal Consiglio Europeo della Ricerca, che hanno lo scopo di favorire il passaggio dalla ricerca di base alle applicazioni pratiche delle scoperte: il vincitore è il progetto TNext di Alessandro Molle, ricercatore dell’Istituto per la Microelettronica e Microsistemi del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Milano. Il Cnr, tra 2022 e 2024, si è già aggiudicato 7 Erc ‘Proof of Concept’. Il progetto si inquadra nell’ambito dello sviluppo dei cosiddetti ‘memristor’, dispositivi elettronici che imitano le sinapsi, cioè le connessioni tra cellule nervose, per aumentare le prestazioni delle tecnologie attuali e, allo stesso tempo, abbattere il consumo energetico. In particolare, l’idea alla base del progetto è fabbricare innovativi circuiti di memristor basati sul tellurene, che è il tellurio nella sua forma bidimensionale: un materiale che è stato già indagato da Molle nell’ambito di un precedente studio finanziato sempre da un Erc nel 2018. TNext si propone di mettere a punto il prototipo di un circuito neuromorfico basato sul tellurene e il trasferimento di questa tecnologia nel mondo dell’informatica e dell’Intelligenza Artificiale, dove sono richieste prestazioni sempre più elevate ed energeticamente sostenibili. Le caratteristiche del tellurene, molto semplice sia dal punto di vista chimico che strutturale, molto versatile e che richiede un basso dispendio termico per la sua sintesi, lo rendono perfetto per queste applicazioni.