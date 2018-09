“To Bio or not to Bio?” Il Sabato delle Idee riparte dalla sostenibilità alimentare alla Reggia Portici

Salute e alimentazione, cibo e ambiente. Ripartono da temi di grande attualità le riflessioni de “Il Sabato delle Idee”, il pensatoio progettuale fondato dallo scienziato Marco Salvatore che mette in rete alcune delle principali istituzioni culturali, accademiche e scientifiche del Mezzogiorno, dalla Citta’ della Scienza all’Sdn.

L’appuntamento è per sabato 29 settembre alle 10 nella Reggia di Portici per discutere dell’Universo del Bio e della sostenibilita’ dell’attuale sistema alimentare in un incontro, organizzato in collaborazione con il Dipartimento di Agraria dell’Universita’ Federico II di Napoli, che “Il Sabato delle Idee” ha scelto di lanciare con un titolo amletico: “To Bio or not to Bio?”. Un incontro che prosegue un percorso di studio e ricerca sul binomio “salute e alimentazione” avviato dal Sabato delle Idee in collaborazione con due Università napoletane per un piu’ forte impegno nella formazione dei giovani sui temi della prevenzione alimentare: l’Universita’ Suor Orsola Benincasa, sede del primo Centro di Ricerca accademico italiano specificamente dedicato alla Dieta Mediterranea con la direzione dell’antropologo Marino Niola e la Federico II che proprio in questi giorni ha avviato lezioni del neonato corso di laurea in Scienze Gastronomiche Mediterranee. “Puo’ “l’era del bio” e del “direct food” (canali alternativi alla grande distribuzione organizzata), sfruttando il contributo di nuove tecnologie “bio-based”, generare una soluzione al dilemma di produrre di piu’ mantenendo standard di qualita’ elevati e utilizzando solo risorse ambientali rinnovabili?”. Cosi’ Marco Salvatore, direttore scientifico Sdn e fondatore del Sabato delle Idee, anticipa uno dei quesiti in discussione sabato su cui si gioca l’intera sostenibilita’ dell’attuale sistema alimentare non solo italiano.

La distribuzione e l’approvvigionamento del cibo tra le diverse fasce sociali all’interno del mercato globale sara’, dunque, il tema centrale del dibattito, aperto dai Rettori del Suor Orsola e della Federico II, Lucio d’Alessandro e Gaetano Manfredi, coordinato dal direttore del Dipartimento di Agraria della Federico II, Matteo Lorito, ed al quale prenderanno parte, tra gli altri, Francesco Loreto, direttore del Dipartimento Agroalimentare del CNR, Valentina Di Costanzo, direttore marketing di Bioitalia, Vincenzo Linarello, presidente del Gruppo Cooperativo Goel e lo chef stellato, Alfonso Iaccarino. Come da tradizione de “Il Sabato delle Idee”, che nelle sue prime dieci edizioni ha toccato oltre venti diversi siti culturali della Campania, dal Museo Archeologico Nazionale alla Basilica di San Giovanni Maggiore, anche stavolta dopo il dibattito ci sara’ una visita guidata in alcuni dei luoghi piu’ suggestivi della Reggia di Portici: dall’Herculanense Museum al Galoppatoio Monumentale.