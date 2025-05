Toffoletto De Luca Tamajo celebra 100 anni di innovazione nel diritto del lavoro

Il 2025 segna un traguardo significativo per Toffoletto De Luca Tamajo, studio legale di diritto del lavoro e consulenza HR per le imprese: 100 anni di attività. Dalla trasformazione del diritto del lavoro nel Novecento all’era dell’intelligenza artificiale, lo studio affianca le aziende nell’evoluzione del mercato del lavoro, interpretando le esigenze di organizzazioni di ogni dimensione e settore. Fondato nel 1925 a Milano da Angelo Toffoletto e sviluppato dal figlio Umberto tra il 1950 e il 1995, lo studio ha attraversato un secolo di cambiamenti, ampliando le proprie attività e la presenza sul territorio. Nel 2024, Toffoletto De Luca Tamajo ha registrato un incremento del 7% sul fatturato dell’anno precedente, superando 32 milioni di euro. Una crescita continua nel tempo e sostenuta da una visione di business chiara, che coniuga spirito imprenditoriale e un processo di managerializzazione interna. Negli ultimi anni lo studio ha strutturato un team di manager per adottare logiche aziendali e operare in modo più efficiente e reattivo alle evoluzioni del mercato e alle esigenze dei clienti. Oggi conta oltre 100 professionisti, 30 soci e 12 sedi in Italia, e prosegue il suo percorso di crescita, consolidato nel tempo attraverso alleanze strategiche, investimenti in tecnologia e attenzione per l’innovazione. “La crescita – afferma Franco Toffoletto, managing partner e nipote del fondatore – è sempre stata la nostra priorità e l’innovazione il mezzo per raggiungerla. Fin dagli anni ’90 abbiamo investito nella digitalizzazione, siamo tra gli ideatori di strumenti come Easylex, il primo software per studi legali progettato da avvocati. E dal 2015 con Elibra, che supera e integra le potenzialità di Easylex, proseguiamo nella stessa direzione”. Un’evoluzione nazionale ed internazionale. Già nel 2001, l’avvocato Toffoletto è tra i fondatori di Ius Laboris, l’alleanza globale che riunisce più di 1.500 esperti di diritto del lavoro in oltre 50 Paesi. In Italia, il percorso di ampliamento della rete ha avuto un momento chiave nel 2012 con la fusione con lo Studio del professore avvocato Raffaele De Luca Tamajo, fondato dal padre Domenico nel 1948 a Napoli, dando avvio a una strategia di acquisizione di altri studi e di apertura di nuove sedi su tutto il territorio.