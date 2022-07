Tognazzi, 100 anni dalla nascita: un mese di festeggiamenti a Torvaianica. Premiati Pupi Avati e Giovanna Ralli

Sarà una festa lunga un mese quella che vedrà Torvaianica al centro di ‘100% Ugo’, la kermesse in ricordo del mattatore della commedia italiana Ugo Tognazzi. La manifestazione, per i cento anni dalla nascita dell’attore, è stata presentata questa mattina alla Casa del Cinema a Roma. Organizzata dal comune di Pomezia, vede la collaborazione di tutta la famiglia dell’artista, in particolare dei figli Ricky, Maria Sole, Gianmarco e Thomas. “Sono contento della continuità del rapporto con il comune di Pomezia che, dopo Ugo Pari Trenta nel 2020 e TrentUgo Tognazzi l’anno scorso, accoglie questa manifestazione in un territorio che ama profondamente Ugo e che Ugo profondamente amava – dice Gianmarco Tognazzi -. Mi complimento con la giunta perché ad Ugo è stata intitolata una biblioteca a Pomezia, questa è per me una grandissima soddisfazione. E’ importante creare un percorso di continuità”. La manifestazione ha il patrocinio di Città Metropolitana di Roma Capitale, Municipio X, delle Città di Velletri e di Cremona e il contributo della Regione Lazio. “Tra le novità anche l’annullo speciale del francobollo dedicato al grande maestro”, ricorda il vicesindaco Simona Morcellini. Il mese di eventi parte con la mostra ‘100% Ugo’, 10 totem con 100 immagini dell’attore, dislocati sul lungomare di Torvaianica. Sarà visitabile anche l’esposizione ‘Lo scolapasta d’oro’, realizzata dal gioielliere Ettore Costa, creator del premio dei celebri tornei di tennis organizzati dall’attore. “Il torneo di tennis si è svolto per 25 anni – ricorda il figlio Ricky -, ‘Lo Scolapasta d’oro’ è stato il simbolo di un’epoca’”. Per la serata inaugurale, i premi a Pupi Avati e Giovanna Ralli (premio Amici Miei). “Sono commosso. Il ricordo connesso a Ugo è di quando lui entrò nella mia vita e in quella di Antonio nel 1973, lo fece in modo direi miracolistico, candidandosi a fare un film che nessuno voleva farci fare, cambiando per sempre il nostro rapporto con questo mestiere e accendendo una luce che non si è mai spenta”, dice il regista Pupi Avati commentando il premio in un video messaggio. “Per me Ugo è stato un grandissimo amico, abbiamo fatto 4 film insieme – racconta l’attrice Giovanna Ralli -, lui era il più grande attore del nostro cinema, aveva il coraggio di fare cose diverse, non essere visto solo come ‘il comico’. Lo conobbi a Parigi mentre stava girando un film, lo ricordo sempre con tanto affetto e tanto amore”. A seguire, riconoscimenti anche a Carolina Crescentini (premio Ape Regina), Barbara Ronchi (premio Primo Amore), Riccardo Milani (premio Romanzo Popolare) e Massimo Ghini (premio I Mostri). Tra gli ospiti Simona Izzo, Michele Placido, Violante Placido, Massimiliano Piro e Beppe Convertini. All’interno della kermesse, la rassegna cinematografica ‘100% Ugo Tognazzi’ che si concluderà con ‘La commedia più bella dell’anno – Omaggio ad Ugo Tognazzi’, condotta da Stefania Bettoia, Ricky Tognazzi, Gianmarco Tognazzi e Maria Sole Tognazzi premiando la più bella pellicola scelta tra le sei commedie in concorso. Nella rassegna ‘Ugo dirige Ugo’ saranno protagoniste le pellicole dirette da Tognazzi. “I cinque film diretti da Ugo sono quelli dove emerge il lato modernista di papà – aggiunge Ricky -, girati sempre con il tentativo di sorprendere”. Il ricordo abbraccia anche lo sport con la ‘Regata di vela omaggio ad Ugo’ e il torneo di padel Tognazzi ‘La Padella d’oro’, rivisitazione del torneo di tennis. Il contest culinario ‘Il mese dell’Abbuffone’ vedrà gli chef di Torvaianica e Pomezia in rivisitazioni di ricette come il ‘Babà al kiwi’ e le ‘Farfalle fuxia’, tratte dai numerosi libri di cucina dell’artista.