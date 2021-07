Tokyo 2020, Quadarella bronzo negli 800 sl

(Adnkronos) – Simona Quadarella ha vinto la medaglia di bronzo negli 800 stile libero alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L’azzurra ha chiuso in 8’18”35 conquistando la quinta medaglia del nuoto azzurro in questa edizione dei Giochi. Oro alla statunitense Katie Ledecky in 8’12”57 e argento all’australiana Ariarne Titmus in 8’13”83. Quadarella resiste al ritorno dalla corsia cinque dell’altra statunitense Katie Grimes, quarta in 8’19”38, e conquista così un podio che cancella la delusione del quinto posto nei 1.500. Ledecky, invece, si conferma campionessa olimpica dopo Londra 2012 e Rio 2016.