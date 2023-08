Tolla, sostantivo femminile equivalente a lamiera, seppure più adatta per essere modellata

Molti ricorderanno le strisce dei Peanuts di Charles M. Schultz. Quando quella compagnia era al culmine dell’ esasperazione per il comportamento della componente animalesca, il bracchetto, Snoopy- non occorre certamente che sia presentato -coralmente e laconicamente definiva quella bestiola “faccia di tolla”. Nel crescendo si era già sentito definire “stupido bracchetto”, ma la descrizione rimaneva comunque lacunosa. Il paragone alla lattina, di tolla appunto, rendeva molto meglio il concetto. Si voleva sottolineare l’atarassia o, come si direbbe oggi, l’ olimpica resilienza di quel quadrupede nei confronti di quanto, anche se con gravità diversa, affliggeva di volta in volta il mondo. Transeat nel mondo animale, ma quanto ha messo in atto in uno degli ultimi deliranti comunicati l’ Ivan di questi tempi, definibile più che terribile, ripugnante, per chi non lo avesse ancora capito, cioè l’umanità intera, è stato come spostare un velo che faceva intravedere già tutto e anche di più. Putin con tutto comodo è comparso in TV per esprimersi sull’ accaduto e il suo scarno, ipocrita nonchè di pessimo gusto commento del fatto, ha provocato come minimo l’ indignazione, l’ennesima, dell’ intera umanità. Non sarà sfuggito certamente ha chi ha potuto riflettere nel corso della sua comunicazione sulle espressioni di quel predatore mal riuscito delle steppe. Dava questi, improbabile artigiano realizzatore di contenitori per liquidi in legno, una botta al cerchio e una al tompagno, premettendo che Prigozhin era si un valoroso, ma di recente aveva commesso gravi errori. Se è vero, come si sosteneva già nell’antica Roma, che la giustificazione addotta senza che fosse stata richiesta era il modo inequivocabile per riconoscersi colpevole, lo zar di scena ne aveva appena concesso un atto. L’ efferatezza delle esecuzioni sommarie compiute da Al Capone e quelle ordinate da Don Vito Corleone o qualcuno dei suoi figli, non si allontana molto dalla violenza, psichica dopo quella fisica operata dallo Zar all’alcol metilico, lo stesso che danneggia senza alcuna possibilità di cura il cervello delle persone. Da imbonitore e quale bugiardo cosmico quale è, quel rifiuto della specie umana ha assicurato che una commissione d’ inchiesta andrà a fondo sulle cause dell’ incidente e porterà a galla la verità. Solo che sarà necessario tempo, molto tempo..! In campagna si dice che le catene lunghe non sono state mai quelle più adatte per sollevare pesi straordinari. E, quando si dice il caso, la parola disgrazia, nel corso della dichiarazione di Putin, non è uscita fuori mai dalla sua bocca. Fin qui gli aspetti di quella vicenda che, con un salto mortale di rara spericolatezza, potrebbero essere qualificati di valenza fuori dal recinto dell’azione penale. In prosecuzione scaturisce la domanda più impegnativa dal punto di vista concreto: che ne sarà della Wagner War Company? Il quesito è talmente di ampia portata che, al momento, non è possibile azzardare alcuna ipotesi. Inoltre non sarà agevole per nessuno fare pronostici sulle influenze che avrá sul conflitto in Ucraina. Pensare che quella (MAI) Premiata Ditta della guerra si possa fondere per incorporazione nell’ Armata Rossa è fuori dai luoghi e dal tempo. Per ora a dover tenere ben alta la guardia a difesa della democrazia sarà il blocco di tutti i paesi sovrani del mondo e l’ impresa sará tutt’ altro che facile. Quanto innanzi é solo parte dell’ introhibo e certamente non all’altarem dei, nel senso classico dell’espressione.