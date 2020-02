Tom Walker, quattro date in Italia a luglio

ROMA (ITALPRESS) – A luglio Tom Walker torna in Italia per quattro date.

Uno spettacolo in cui l’artista britannico, che in poco tempo ha raggiunto 1 miliardo e mezzo di stream e oltre 1 milione di dischi venduti su scala mondiale, presentera’ al pubblico i brani della versione speciale del suo album d’esordio “What A Time To Be Alive (Deluxe Edition)”.

Queste le date: 12 luglio – Auditorium Parco Della Musica, Roma (Roma Summer Fest), 13 luglio – Arena del Mare, Porto Antico, Genova, 14 luglio – Piazza Castello Sexto ‘Nplugged, Sesto al Reghena (Pn), 16 luglio – Corte Mole Vanvitelliana, Ancona (Spilla Festival 2020).

