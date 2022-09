Tomas Kunzmann nuovo Ceo di Allianz Partners

Tomas Kunzmann è nominato Ceo di Sirma Boshnakova, che è nominata board member di Allianz SE.

Kunzmann entra a far parte del Gruppo Allianz nel 2009, ricoprendo varie posizioni presso Allianz Private Krankenversicherung, tra le quali Head of Health Underwriting. è nominato Ceo di Allianz Partners. Prende il posto di Sirma Boshnakova, che è nominata board member di Allianz SE.

Nel 2013 entra a far parte della German Sales Organization della compagnia come sales manager. Kunzmann passa ad Allianz SE nel 2017 come executive assistant del Ceo e poi ricopre il ruolo ad interim di head of Ceo Office. Dal 2020 guida la linea di business Mobility & Assistance per Allianz Partners in qualità di Ceo e board member.