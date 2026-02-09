Tomba: peccato per la Vonn, l’attesa non ha aiutato Sofia

L’ex campione: aspettiamo le prossime gare, Brignone in forma

Cortina, 9 feb. (askanews) – “Peccato perché lei si è preparata, tornata come back dopo cinque anni per questa Olimpia e ha già vinto molte volte qui sulle Tofane. Peccato anche perché poi l’attesa di Sofia, questi 40 minuti di stop, un po’ possono averla messa in difficoltà, comunque bene anche le altre atlete: aspettiamo le prossime, il Supergigante e Federica Brignone in forma”. Lo ha detto Alberto Tomba uscendo da Casa Italia a Cortina a proposito dell’infortunio a Lindsay Vonn durante la discesa libera e in prospettiva delle prossime gare di sci femminile.