Tommaso Edoardo Frosini è il nuovo presidente del Cira (Centro italiano ricerche aerospaziali) per il triennio 2025–2028: lo ha nominato l’assemblea dei soci su designazione del Consiglio nazionale delle ricerche.

Professore ordinario di Diritto Pubblico comparato presso l’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, Frosini è figura di rilievo nel panorama giuridico e istituzionale italiano, e ha ricoperto l’incarico di vicepresidente del Cnr dal 2016 al 2021.

“Il Cira – si legge in una nota diffusa oggi – esprime un sentito ringraziamento al presidente uscente Antonio Blandini per il lavoro svolto e per aver promosso importanti iniziative strategiche a carattere nazionale, europeo e mondiale nel corso del triennio appena concluso”.

Centro aerospaziale all’avanguardia

Il Cira è una società pubblico-privata di interesse nazionale, con sede a Capua, in Campania, partecipata dal Cnr (socio di maggioranza), enti pubblici locali e industrie del settore. Il Centro ha il mandato del Governo di realizzare e gestire il Programma nazionale di ricerche aerospaziali nell’ambito del quale è stata realizzata la più grande dotazione di infrastrutture di ricerca in campo aerospaziale in Italia con due impianti che vantano caratteristiche uniche al mondo come il Pwt (Plasma Wind Tunnel) e l’Iwt (Icing Wind Tunnel). Il Cira si è inoltre dotato di numerosi laboratori all’avanguardia per molteplici ambiti di ricerca. L’aggiornamento del PRO.R.A. del 2020 ha segnato l’avvio di un nuovo ciclo pluriennale focalizzato su progetti di ricerca applicata e sulla messa a punto di nuovi impianti sperimentali definiti con il concorso degli stakeholder industriali. Gli interventi in corso riguardano i settori dell’aviazione sostenibile e sicura, dell’advanced air mobility, dell’accesso allo spazio e dell’esplorazione spaziale, dei nuovi sistemi di propulsione aeronautica e spaziale, dell’osservazione della Terra e del volo suborbitale e stratosferico.