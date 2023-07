Tommaso Marini oro mondiale nel fioretto “Mi sono evoluto”

MILANO (ITALPRESS) – “E’ andata bene, è stata una rivincita rispetto all’anno scorso, quell’argento aveva un peso d’oro, ma quest’anno è stato un evolversi, sono riuscito a vincere il mio primo mondiale. E’ stato davvero molto emozionante, poi farlo in casa anche con qualche problema fisico, con up e down mentali, insomma è stato magico”. Lo ha dichiarato Tommaso Marini, fresco oro mondiale nel fioretto nell’edizione milanese, raccontando le emozioni per questa nuova medaglia dopo l’argento dello scorso anno al Cairo.

