Tommaso Nannicini alla guida dell’Osservatorio delle libere professioni

È il professor Tommaso Nannicini il nuovo responsabile scientifico dell’Osservatorio delle libere professioni, ente di ricerca promosso da Confprofessioni, e riconosciuto dall’Eurostat e dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell’informazione statistica (Comstat). Lo rende noto la Confederazione guidata da Marco Natali in una nota diffusa nella giornata odierna.

Economista, docente universitario ed esperto di politiche del lavoro e welfare, Nannicini è professore ordinario di economia politica all’Istituto Universitario Europeo, in aspettativa dall’Università Bocconi. In passato, ha ricoperto anche incarichi istituzionali come Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio e Senatore.

Nannicini subentra al professor Paolo Feltrin, che ha guidato l’Osservatorio fino al 31 dicembre 2024. “Ringraziamo Paolo Feltrin per il contributo dato allo sviluppo delle attività dell’Osservatorio fin dal suo avvio e accogliamo con grande soddisfazione l’ingresso del Prof. Tommaso Nannicini alla guida scientifica dell’Ente – dichiara Marco Natali, presidente di Confprofessioni –. La sua competenza, unita alla sensibilità istituzionale e all’esperienza maturata nel campo della ricerca e delle politiche pubbliche, rappresenta un valore aggiunto per rafforzare il ruolo dell’Osservatorio come strumento di conoscenza e orientamento per i professionisti italiani”. “Sono onorato di intraprendere questo percorso con Confprofessioni – afferma Tommaso Nannicini –. L’Osservatorio è un punto di riferimento prezioso per comprendere le trasformazioni del lavoro autonomo e contribuire, attraverso dati e analisi, alla definizione di politiche più giuste ed efficaci per il mondo delle professioni”.

La nuova guida dell’Osservatorio conferma l’impegno di Confprofessioni a investire nella ricerca come leva strategica per promuovere lo sviluppo del lavoro autonomo professionale e offrire strumenti concreti a sostegno delle categorie rappresentate.