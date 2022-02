Tommaso Paradiso, arriva il nuovo singolo “Tutte le notti”

MILANO (ITALPRESS) – “Tutte le notti”, il nuovo singolo di Tommaso Paradiso, sarà disponibile a partire da mercoledì 23 febbraio su tutte le piattaforme digitali e da venerdì 25 febbraio in radio. Il brano anticipa il nuovo album Space Cowboy, previsto per il 4 marzo 2022.

Scritto da Tommaso Paradiso, Tutte Le Notti è un sogno a occhi aperti in cui l’artista dà forma a una ballad romantica su un amore lontano. Paradiso tornerà sul palco nella primavera 2022.

(ITALPRESS).