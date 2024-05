“Tommaso Paradiso in concerto” il suo primo album live

Milano, 28 mag. (askanews) – Tommaso Paradiso annuncia la pubblicazione del suo primo album live, “Tommaso Paradiso in concerto”, in arrivo in doppio vinile il 28 giugno 2024. Diciannove brani registrati durante il tour nei palazzetti 2023, a cui seguirà dal 30 giugno il tour estivo Tommy Summer Tour 2024, entrambi prodotti e organizzati da Vivo Concerti. Sarà disponibile anche il vinile in versione autografata in esclusiva sullo Shop Universal.

Tommaso Paradiso è uno fra i più grandi artisti italiani amati dal vivo, grazie a un repertorio che è entrato nella storia della musica contemporanea italiana negli ultimi dieci anni. Molte canzoni della sua carriera sono diventate delle vere e proprie hit sin dal momento dell’uscita, e durante i live vengono cantate all’unisono unendo il pubblico di varie generazioni.

Nel live in doppio vinile si ritroveranno alcuni dei momenti più entusiasmanti e coinvolgenti tratti dalle esibizioni dal vivo. Questa la tracklist:

Intro – Sensazione Stupenda – Viaggio Intorno Al Sole – Fine Dell’estate Zero Stare Sereno – New York – Lyn – Lupin – Tra La Strada E Le Stelle – Sold Out La Luna E La Gatta – Blu Ghiaccio Travolgente – Tutte Le Notti – I Nostri Anni Questa Nostra Stupida Canzone D’amore – Non Avere Paura – Riccione Felicità Puttana – Completamente

La dimensione live è da sempre quella che Tommaso preferisce: forte della presenza di undici elementi sul palco, lo spettacolo valorizza la potenza di ogni singolo strumento che esplode e si fonde con gli altri nella piena celebrazione della bellezza di essere accompagnati da una band, composta da musicisti che sono una solida presenza accanto a Tommaso ormai da diversi anni.

Hanno suonato con lui: Matteo Cantaluppi – anche produttore dell’ultimo album Sensazione Stupenda (tastiere e computer programming), Nicola Pomponi (chitarra, armonica), Gianmarco Dottori (chitarra acustica), Silvia Ottanà (basso), Daniel Fasano (batteria), Marco Scipione (sassofono), Angelo Trabace (pianoforte), Frances Alina Ascione (cori), Roberta Montanari (cori), e sul palco con Tommaso è salito di nuovo anche Marco Rissa (chitarra). La stessa formazione farà parte anche del tour estivo, in partenza il 30 giugno.

Il tour farà tappa in tutta Italia a partire da Ferrara (30 giugno 2024 @ Ferrara summer festival), per poi proseguire a Roma (4 luglio 2024 @ Rock in Roma), Pistoia (7 luglio 2024 @ Pistoia blues), Servigliano (FM) (13 luglio 2024 @ Nosound Fest), Catania (19 luglio 2024 @ Villa Bellini), Palermo (20 luglio 2024 @ Cantieri culturali della Zisa), Olbia (15 agosto 2024 @ Red Valley festival) Paestum (21 agosto 2024 @ Oversound music festival), Molfetta (22 agosto 2024 @ Banchina san domenico) e chiudersi a Diamante (CS) (24 agosto 2024 @ Teatro dei Ruderi di Cirella).