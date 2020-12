Tommaso Petito si aggiudica il premio “Youth Under 40ty 2020” di Credem

E’ stato aggiudicato a Tommaso Petito, giovane professionista santantimese (Na) di 28 anni, il premio “Youth Under 40ty 2020” destinato al miglior consulente finanziario dell’anno della banca Credem per l’area Campania, primo gruppo bancario in Italia per solidità finanziaria.

La prestigiosa premiazione assegnata nel corso della Plenaria di Natale è rivolta ai consulenti under 40 e consiste in un riconoscimento delle abilità professionali nell’interpretare al meglio le esigenze dei risparmiatori (clientela retail) e valorizzarle secondo i loro progetti personali/familiari futuri, il loro profilo di rischio ed il loro benessere.

Petito, specializzato in finanza alla “Parthenope” di Napoli, con un trascorso di studi all’Université Paris-Est, è tra i promotori, agli inizi del 2019, del progetto societario European Consulting Solutions concentrando inizialmente il suo focus sul mercato campano ampliandolo nel giro di un anno alle regioni del Centro Italia. Entrato nel 2020 nella rete di consulenza finanziaria CREDEM per la gestione del risparmio si distingue proficuamente in un contesto di forte incertezza nel quale, sottolinea, “di fronte alla messa in discussione delle nostre abitudini e della nostra quotidianità, un occhio attento alle proprie finanze, a quella della propria famiglia o della propria impresa diventa ancor più cruciale”. Per Petito, insomma, tutto passa attraverso “l’educazione e la pianificazione finanziaria del proprio futuro e dei propri progetti nel quale il consulente finanziario anziché concentrarsi esclusivamente sul profitto di breve-medio termine guarda con assoluta attenzione al futuro, alla solidità dei progetti del risparmiatori”.