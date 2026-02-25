Tommaso Valle neo segretario generale di Assofranchising

Tommaso Valle è il nuovo segretario generale di Assofranchising. E’ un manager con oltre 25 anni di esperienza in relazioni istituzionali, comunicazione e marketing . Dal luglio 2025 svolge attività di consulenza in comunicazione strategica e public affairs. In precedenza è stato Marketing & Communication Director di Omnicom Media Group (2023–2025), guidando la strategia di posizionamento e il piano integrato di marketing e comunicazione del gruppo. Per oltre un decennio ha ricoperto ruoli di vertice in McDonald’s, prima come Corporate Relations and Sustainability Director (2012–2021), poi come Corporate and Public Affairs Director European Markets (2021–2023), coordinando le attività di comunicazione in 12 Paesi europei e i rapporti con le istituzioni dell’UE.