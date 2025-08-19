Tommy Cash torna con “OK” il nuovo singolo in italiano

Milano, 19 ago. (askanews) – Dopo aver conquistato il pubblico e le classifiche di tutto il mondo con la hit “Espresso macchiato” che ha conquistato il podio dell’Eurovision Song Contest 2025 e in Italia ha raggiunto #1 della classifica Viral 50 di Spotify e la TOP 50 dell’Airplay radiofonico Tommy Cash torna con “OK” (Epic / Sony Music) il nuovo singolo in italiano in uscita venerdì 22 agosto e da ora in pre-save. L’artista estone lo aveva spoilerato sul palco del Red Valley Festival ad Olbia lo scorso 13 agosto; è interamente in italiano e conferma ancora una volta, sempre attraverso il suo sguardo ironico e dissacrante, l’amore e il legame che Tommy Cash ha instaurato con il Bel Paese. Costruito su un concept lirico originale, “OK” è una sorta di abbecedario dove ogni lettera dell’alfabeto diventa simbolo di moda e cultura.

Conosciuto come visual artist capace di creare e interpretare le tendenze globali in chiave originale e umoristica, Tommy Cash si è fatto conoscere in tutto il mondo per il suo immaginario stravagante e ironico.

Dopo aver conquistato la scena estone, il suo successo ha rapidamente raggiunto anche gli altri paesi portandolo ad esibirsi in giro per gli Stati Uniti e l’Europa, calcando i palchi dei più grandi festival come Glastonbury, Sziget e Roskilde, davanti a un pubblico di decine di migliaia di persone.

Tommy Cash ha collaborato con artisti del calibro di Charli XCX, Diplo, Bones, Boys Noize, Quebonafide, A.G. Cook. Ha lavorato anche insieme a figure nel mondo della moda, come Rick Owens, Maison Margiela e Adidas.

Con Espresso Macchiato, l’artista ha rappresentato l’Estonia all’ultimo Eurovision Song Contest classificandosi terzo.