Tommy Kuti: “Big Boy”, un viaggio tra musica e autodeterminazione

Il poliedrico artista afroitaliano Tommy Kuti, torna sulle scene discografiche con il brano “Big boy”. Prodotto da Freecom Hub, il brano (in pre-save al seguente link: https://bfan.link/big-boy-3 ) sarà in radio e in digitale da domani venerdì 21 marzo.

“Big Boy” è un brano autobiografico che racconta il percorso di un giovane afroitaliano, le sconfitte e i successi che lo conducono da un contesto marginale e precario a una carriera indipendente. Attraverso esperienze personali e culturali, Tommy Kuti celebra l’emancipazione e la determinazione nel superare le difficoltà. Il testo traccia il cammino di crescita dell’artista, mettendo in evidenza l’importanza dell’autodeterminazione e della resilienza. Con riferimenti alle culture nigeriana e italiana, “Big Boy” diventa un autentico inno all’identità afroitaliana e alla conquista di uno spazio significativo nella società.

«Big Boy è la mia storia – spiega Tommy Kuti – il racconto di come, da giovane afroitaliano, sono passato da lavori precari a fare le cose che sognavo. Attraverso esperienze personali e culturali, celebro l’emancipazione e la determinazione nel superare le avversità».

Tommy Kuti arriva in Italia con la famiglia dalla Nigeria a soli due anni e cresce a Castiglione delle Stiviere (Mantova), dove comincia a fare musica da giovanissimo. Dopo essersi laureato a Cambridge, forma a Brescia il primo collettivo con altri rapper, con il nome Mancamelanina. Seguito nel management da Paola Zukar, Tommy Kuti entra in Universal, diventando uno dei primi artisti di seconda generazione firmati da una label multinazionale in Italia. Nel 2016 collabora con Fabri Fibra nel brano “Su le mani” e nel 2018 pubblica il suo primo album “Italiano Vero”, che contiene il singolo #AFROITALIANO. È tra i primi speaker di TRX Radio, la web radio dedicata al mondo rap. Nel 2018 partecipa a Pechino Express in coppia con Mirko Frezza. Nel 2019 pubblica il libro “Ci rido sopra. Crescere con la pelle nera nell’Italia di Salvini” (Rizzoli). Recita nello spettacolo teatrale di Thomas Ostermeier “Ritorno a Reim”. Nel 2023 pubblica il secondo album “Summer of love”, che contiene i featuring con Laurah, Slim Gong, Adriana, Nerone, Laurah Djae e JEEZUS. È tra i primi a partecipare al format di Real Talk “Afrocombination”, che mette sotto i riflettori la ricchezza della cultura afro e i talenti afro-italiani. Il singolo “Milano Be Like” feat. la cantante eritrea Sina Tekle, uscito a maggio 2024, mette in luce le contraddizioni della metropoli, città della moda, del design, del lavoro, ma anche dei contrasti, con ancora molti pregiudizi e ombre nascoste. Il 26 settembre dello stesso anno, Tommy Kuti partecipa al nuovo film de Il Milanese Imbruttito “Ricomincio da taaac”, dove interpreta il ruolo di un ingegnere di nome Obi che fa le pulizie. Il 31 gennaio 2025, l’artista pubblica, in collaborazione con Wado e Esa Abrate, “Chi sono”, una canzone che esplora temi universali come identità, appartenenza e il profondo legame con le proprie origini. Tommy Kuti, insieme a DJ Marteh e Rebecca Kazadi, ha creato AFROWAVE, il format itinerante che punta i riflettori sull’Afrobeats, wave musicale che sta dominando le classifiche di tutto il mondo.cul