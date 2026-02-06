Toni Servillo tra cinema e teatro: mostra fotografica all’Accademia di Belle Arti di Napoli

Nell’ambito delle attività didattiche della Scuola di cinema, l’Accademia di Belle Arti di Napoli ha presentato la mostra “Toni Servillo tra cinema e teatro, un racconto fotografico”, a cura di Antonio Maraldi.

L’iniziativa è stata illustrata ieri giovedì 5 febbraio alla presenza di Toni Servillo, insieme a Rosita Marchese e Giuseppe Gaeta, presidente e direttore dell’Accademia. Sono intervenuti Daniele Gualdi, presidente di Riccione Teatro, e Gianni Fiorito, presidente dell’Afs – Associazione Autori della Fotografia di Scena, con la moderazione di Diego Del Pozzo, giornalista e docente di Teoria, storia e metodo dei mass media dell’Accademia.

La mostra fotografica, ideata e realizzata da Riccione Teatro per il 27° Riccione Ttv Festival, rende omaggio a Toni Servillo, attore tra i più autorevoli e versatili della scena teatrale e cinematografica italiana. L’esposizione è composta da 48 fotografie firmate da Cesare Accetta, Marco Caselli, Fabio Esposito, Gianni Fiorito, Marco Ghidelli, Paolo Jacob, Fabio Lovino, Francesco Margutti, Giorgio Marturana, Pasquale Palmieri, Lia Pasqualino, Emanuela Scarpa, Mario Spada, Angelo R. Turetta, Sergio Varriale e Loris T. Zambelli.

Il percorso espositivo si concentra in particolare sull’attività cinematografica dell’attore, ricostruita in collaborazione con l’Afs, attraverso scatti in parte inediti realizzati da alcuni dei più importanti fotografi di scena italiani.

Divisa in tre sezioni dedicate al cinema – In primo piano, Compagne e compagni di ventura, Tra scena e set – e in una quarta riservata al teatro, la mostra racconta i momenti chiave della carriera di Servillo, mettendo in luce la sua capacità di attraversare linguaggi, registri ed emozioni: dal palcoscenico al set, dal dramma alla commedia, dal dolore al sorriso.

L’allestimento è curato dalla Scuola di scenografia dell’Accademia, coordinata dal prof. Vincenzo Gagliardi, con il tecnico di laboratorio Ivan Gordiano Borrelli e le allieve Alessia Areniello, Federica Areniello, Giulia De Cristofaro e Giulia Pompilio.