Tony Boy annuncia l’uscita ufficiale del suo nuovo album “Uforia”

Milano, 23 mag. (askanews) – Dopo il successo l’Allianz Cloud di Milano, Tony Boy rompe il silenzio e annuncia l’uscita ufficiale del suo nuovo album: “Uforia” (Warner Music Italy) sarà fuori il 27 giugno. Ma questo non è solo un disco: è un viaggio. Un salto nel futuro, una vera e propria evoluzione sonora, che unisce energia e introspezione ad uno stile che porta la firma inconfondibile di Tony. Un artista che non segue le regole, le riscrive seguendo solo la sua visione. All’Allianz Cloud, lo show è stato qualcosa di indimenticabile: visual, suoni, spoiler e un immaginario che rispecchia appieno l’estetica del rapper. Tony Boy ha incantato l’arena con un’anteprima esclusiva di alcune tracce di “Uforia”, trasformando l’ascolto in un’esperienza che in pochi dimenticheranno, grazie alla sua capacità di dominare ogni spazio, con la sua presenza magnetica e la sua musica ipnotica.

E ovviamente non sono mancati i colpi di scena in cui sono stati svelati alcuni dei possibili feat. che accompagneranno l’artista in questo nuovo capitolo: Simba La Rue, thasup e Lazza – che è uscito a sorpresa sul palco durante uno degli spoiler, facendo scatenare i fan presenti

Dopo aver aperto il suo 2025 calcando i palchi dei principali club italiani tutti sold out con il suo primo tour, ora è pronto per portare il Going hard live summer 2025 sui palchi dei principali festival estivi:

Mercoledì 9 luglio 2025 – Piazzola Sul Brenta (PD) @ Piazzola Live Festival

Venerdì 11 luglio 2025 – Roma @ Rock in Roma

Domenica 20 luglio 2025 – Francavilla al Mare (CH) @ Shock Wave Festival

Domenica 27 luglio 2025 – Pordenone @ Pordenone Live

Venerdì 8 agosto 2025 – Cinquale (MS) @ Vibes Festival

Sabato 9 agosto 2025 – Cattolica (RN) @ Arena della Regina

Venerdì 15 agosto 2025 – Olbia (SS) @ Red Valley Festival

Sabato 16 agosto 2025 – Catania @ Sotto Il Vulcano Fest

Domenica 17 agosto 2025 – Roccella Jonica (RC) @ Roccella Summer Festival

Giovedì 11 settembre 2025 – (Rho) Milano @ Fiera Milano Live

I biglietti per le date del tour sono disponibili online su www.vivoconcerti.com e in tutti i punti vendita autorizzati.