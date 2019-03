Tony Colombo, flash mob in piazza del Plebiscito per dire “T’amo” a Tina

di Maridì Vicedomini

Folla di fans e curiosi nella Piazza Plebiscito di Napoli per assistere al flash mob che Tony Colombo, noto cantante neomelodico, ha riservato ieri sera come sorpresa alla sua futura moglie ad appena tre giorni dal matrimonio. Una scatola di polistirolo si è aperta nel momento in cui Tina Ripoli, la futura moglie, è scesa dalla limousine bendata, convinta di andare a festeggiare l’addio al nubilato con le amiche. All’interno della scatola c’era, su un palcoscenico, Tony Colombo accompagnato dalla sua band che per la prima volta ha cantato in pubblico il suo nuovo singolo, “Ti amo amore mio”, una dedica d’amore alla sua futura moglie. Tra centinaia di palloncini rossi a forma di cuore e coriandoli quaranta ballerini hanno inscenato una coreografia coadiuvati dal ballerino Gianni Sperti e da Tina Cipollari, che ha ricoperto il ruolo di madrina della serata.

Giovedì 28 marzo, proprio il giorno delle nozze di Tony e Tina Colombo, sarà pubblicato il video registrato ad hoc ed a partire da quella data il singolo sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali. Non poteva mancare in scaletta “Ti aspetto all’altare”, una delle canzoni più apprezzate dell’artista, che dalla scorsa estate è divenuta la serenata per antonomasia. Infine per omaggiare gli oltre tremila fan intervenuti all’evento Tony Colombo ha cantato con loro a cappella un’altra sua apprezzatissima canzone: ‘Si bell comm’ e’ Napule’. Grande attesa dunque per il Wedding day di Tony Colombo e Tina Rispoli. Il matrimonio sarà officiato al Maschio Angioino (Napoli), mentre i festeggiamenti si svolgeranno presso il Gran Hotel “La Sonrisa” (Sant’Antonio Abate), il Castello del Boss delle Cerimonie on Antonio Polese, il quale era molto legato a Tony Colombo.

Previsti oltre trecento invitati tra parenti ed amici oltre a tanti personaggi vip, appartenenti al mondo dello spettacolo. Infine, solo qualche anticipazione sul Wedding Gala: atmosfera bohemien per il ricevimento, strascico prezioso per l’abito nunziale di Tina, mentre direttore artistico del party sarà il cantautore e speaker radiofonico Luca Sepe. I festeggiamenti saranno seguiti dalle telecamere di Pomeriggio 5, programma a cui la coppia ha preso parte per ben due volte negli ultimi due mesi. Il claim del matrimonio, estrapolato da una delle canzoni più ascoltate di Tony Colombo è: “Tutt’o munno l’ha saputo già, adesso vieni a viverlo con noi…”. L’hashtag scelto dalla coppia è #TonyeTinaSposi.