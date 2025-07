Tony Colombo: prosegue l’“Europe Tour 2025”, sold out anche a Mondragone e Montesarchio

Continua con numeri significativi l’“Europe Tour 2025” del cantautore Tony Colombo. Dopo i sold out al Palaghiaccio di Catania, al Palapartenope di Napoli (quattro date con un totale di circa 15mila spettatori) e allo stadio comunale di Villa Literno (6.500 paganti), l’artista ha registrato nuove presenze da record anche a Mondragone e Montesarchio.

Il 27 luglio a Mondragone sono stati circa 20mila i presenti in piazza, mentre a Montesarchio, il 30 luglio, si sono contati circa 15mila spettatori in piazza Umberto I. In totale, oltre 35mila presenze in due date.

In ogni concerto, Colombo propone una scaletta che include i suoi brani più noti, tra cui “Sotto ’e stelle”, “Ti aspetto all’altare”, “Si cagnata”, “Sabato sera”, “Senza russetto” e il recente singolo “Strigneme accussì”, scritto insieme a Vincenzo D’Agostino e Luca Barbato.

La band che lo accompagna è composta da Antonio Muto (batteria), Maurizio Fiordiliso e Simone Picella (chitarre), Cristian Capasso (basso), Nicola Abate (pianoforte). Ai cori: Enrico Rispoli, Michela Montalto, Luigi Sanseverino, Margherita Marinelli, Simona Papi. La direzione artistica è di Luca Barbato. Fonico di sala Francesco Di Tullio, fonico di palco Gaetano Tartaglione. Produzione: CR Studio. Management: Gennaro Caiazzo.

Il tour proseguirà ad agosto con date già fissate a Termoli (9 agosto, Arena del Mare), Sharm El Sheikh (15 agosto), Lacco Ameno (17 agosto, parco Negombo), Milazzo (20 agosto, Castello), Brusciano (25 agosto) e Cicciano (31 agosto).