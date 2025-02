Tony Effe, finale a Sanremo 2025 con il rosario d’oro

(Adnkronos) – Dopo la collana, il rosario. Tony Effe sceglie un altro gioiello, rigorosamente d’oro, per la finale del Festival di Sanremo 2025. Il rapper, protagonista del caso legato alla collana vietata sul palco nella terza serata all’Ariston, per l’ultimo show non ha rinunciato ai preziosi. Al polso destro ha esibito uno svolazzante rosario d’oro – a naso un pezzo da migliaia di euro – a cui al polso sinistro ha fatto da contraltare un orologio d’oro parzialmente nascosto dal polsino.

Stavolta, a differenza di quanto accaduto con la celeberrima collana, gli accessori hanno superato i controlli all’ingresso del palcoscenico. Già nella serata delle cover, con l’esibizione in coppia con Noemi, Tony Effe non ha avuto apparentemente problemi, a giudicare dall’abbondante numero di anelli esibiti sulle dita.