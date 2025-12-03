Tony Hadley torna in Italia con “An Englishman in Italy”

Milano, 3 dic. (askanews) – Quarantacinque anni di carriera, un percorso che attraversa epoche, mode e generazioni, segnato da una presenza scenica inconfondibile e da un timbro capace di rimanere nel tempo. Tony Hadley, tra le voci più autorevoli del panorama internazionale, torna in Italia con il nuovo tour “An Englishman in Italy”, in partenza nella primavera 2026. Un appuntamento particolarmente atteso, che coincide con l’arrivo del suo nuovo album rock di inediti: un lavoro dal carattere energico e contemporaneo che arriva dopo le atmosfere sofisticate del disco “The Mood I’m In”.

Nel corso del tour, Hadley eseguirà dal vivo i brani del nuovo progetto, affiancandoli ai successi che hanno segnato la sua storia artistica. In scaletta troveranno spazio i brani che lo hanno portato ai vertici delle classifiche mondiali con la sua ex band, gli Spandau Ballet, tra cui “Through the Barricades”, “True” e “Gold” , accanto alle canzoni della sua carriera solista e ad alcune reinterpretazioni che, da anni, caratterizzano i suoi live con un equilibrio speciale fra energia, eleganza e rapporto diretto con il pubblico.

Come in ogni tournée, Tony sarà affiancato dalla sua inseparabile Fabulous TH Band, una formazione di musicisti straordinari con cui ha instaurato nel tempo un forte legame umano e una vera simbiosi sul palco, elemento distintivo dei suoi concerti.

«Non vedo l’ora di tornare in Italia con questo tour. Ripercorrerò con il pubblico molte tappe della mia carriera, con l’emozione in più di portare dal vivo alcuni brani del nuovo album. E farlo insieme alla mia Fabulous TH Band, con cui ho un’intesa straordinaria, rende tutto ancora più speciale. Il pubblico italiano ha sempre avuto un’energia unica e negli anni ho costruito con loro un legame autentico, che continua a sorprendermi. Ritrovarli ai miei concerti, canzone dopo canzone, è uno dei motivi che rendono questi concerti così importanti per me.» – Tony Hadley.

Le prevendite sono disponibili al link: https://linktr.ee/tonyhadleytour Il tour è organizzato da IMARTS – International Music And Arts. Radio Capital è partner del tour. Queste le prime date annunciate: Martedì 28 aprile 2026 – Milano, Teatro Manzoni Mercoledì 29 aprile 2026 – Milano, Teatro Manzoni Giovedì 30 aprile 2026 – Bologna, Teatro Duse Sabato 2 maggio 2026 – Brescia, DisPlay Domenica 3 maggio 2026 – Torino, Teatro Colosseo Venerdì 8 maggio 2026 – Bassano del Grappa, CMP Arena Sabato 9 maggio 2026 – Sassari, Teatro Comunale

La relazione tra Hadley e l’Italia, intensa e duratura, si rinnova con questa serie di concerti. Il pubblico italiano lo ha accolto con entusiasmo negli anni, e l’artista ha più volte ricambiato attraverso collaborazioni significative, come quelle con Caparezza in “Goodbye Malinconia” e con Nina Zilli in “Fairytale of New York”.

Accanto alla sua attività live, la carriera di Hadley è costellata di riconoscimenti internazionali: dal Gold Badge Award della British Academy of Composers and Songwriters al ruolo di Billy Flynn nel musical Chicago nel West End. Con Talking To The Moon ha conquistato la BBC2, mentre singoli come “Tonight Belongs To Us” e “Obvious” hanno trovato spazio nelle principali playlist radiofoniche. Nel 2019 ha ricevuto la prestigiosa Queen’s New Year’s Honours List per il suo impegno benefico a favore dello Shooting Star Children’s Hospice.