Tony Vaccaro è morto stanotte a News York. Aveva 100 anni

Tony Vaccaro è morto stanotte a News York. Il fotografo, grande testimone del Novecento, si è spento nella sua casa di New York. A darne notizia i suoi familiari con un post comparso sui social.”Con la morte nel cuore vogliamo informarvi del decesso di Tony Vaccaro. La scorsa notte, a casa sua e con la sua famiglia al suo fianco. Tony voleva raggiungere i 100 anni più di ogni altra cosa e ci è riuscito. Dopo il suo compleanno ci ha detto ‘adesso posso riposare'”.Tony Vaccaro aveva compiuto 100 anni lo scorso 20 dicembre. Originario di Bonefro, piccolo comune in provincia di Campobasso, quel giorno era stato raggiunto in videochiamata da tutta la comunità per gli auguri.