TopNetwork, nel 2022 crescita superiore al 10%

MILANO (ITALPRESS) – Nel 2022 “il nostro risultato è stato superiore alle aspettative, TopNetwork è cresciuta di oltre il 10% rispetto all’anno precedente e nell’ultimo mese siamo risultati aggiudicatari di diverse gare su clienti importanti che avranno un grosso impatto sul 2023”. Lo sottolinea Franco Celletti, amministratore delegato di TopNetwork, azienda ICT che dal 2021 fa parte del gruppo Smart4 Engineering, che ad oggi conta 10 società leader nei rispettivi mercati, con oltre 3.200 collaboratori, con una crescita superiore, nel 2022, al 25%.

Oltre gli obiettivi di gruppo, l’azienda nel corso del 2022 ha inaugurato una sede a Palermo, rafforzando la propria presenza in Sicilia, grazie anche alle collaborazioni con le Università del capoluogo e di Catania; ha investito su nuove tecnologie, soprattutto in ambito AI, Computer Vision, IoT, Data Science, Blockchain, nell’innovazione e nella ricerca.

“In tale ambito, diversi sono stati i progetti cofinanziati da MISE e MIUR che TopNetwork si è aggiudicata e relativi all’AI applicata a campi come per esempio l’Agrifood, la scienza della vita e le nanotecnologie e che rappresentano un valido supporto nell’investimento”, sottolinea TopNetwork.

In merito alle sfide di quest’anno, Celletti conferma “la determinazione nel voler costruire un gruppo innovativo ed esperto, basato su un DNA del “Critical by design”, pensato per affrontare le sfide chiave e le complesse questioni poste dai clienti. In questo contesto, TopNetwork continuerà ad investire nelle nuove tecnologie e nei modelli di business aiutare i clienti a prendere le decisioni migliori anche anticipando il mercato. Una sfida importante, che vede protagonista l’inserimento di risorse senior e junior. La partecipazione all’ITS del 2022 e la creazione di un’Accademy daranno un forte spinta a tale crescita”.

